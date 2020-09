esclusiva Caso Di Gennaro, ds Livorno: "Nessun contratto depositato e nessuna cessione"

Un rebus da chiarire quello legato a Matteo Di Gennaro, che solo pochi giorni fa ha sottoscritto un contratto triennale con la Reggiana.

Hanno infatti suscitato scalpore le parole di Vittorio Cozzella, Ds del Livorno (antecedente squadra di appartenenza del difensore), che ha dichiarato che al momento il classe ‘95 è ancora con del club toscano. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha interpellato il direttore per avere chiarimenti in merito: “Di Gennaro ha ricevuto solo l’autorizzazione ad allenarsi con un club differente, ma non c’è alcun contratto depositato: il triennale della Reggiana non è un problema mio, dovreste parlare con lui. La situazione del difensore è la stessa di tutti i calciatori nostri che per il momento sono altrove: non ci sono contratti ratificato. L’unico che abbiamo depositato, tra entrate e uscite, è quello di mister Alessandro Dal Canto”.