esclusiva Dg Carrarese: "Soddisfatti del mercato. L'1-1 col Piacenza? Errori solari dell'arbitro"

Protagonista lo scorso anno di una cavalcata ambiziosa che solo la semifinale playoff è stata in grado di fermare, la Carrarese di Gianluca Berti è tornata in campo anche in questa stagione per essere competitiva ad alti livelli. La riprova? Il mercato fatto dal club toscano quest'estate. "Siamo soddisfatti delle operazione concluse - racconta lo stesso dg ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e la rosa oggi a disposizione del mister è competitiva. Anche gli infortuni di Tedeschi e D'Auria sono stati colmati con elementi di valore. Siamo veramente contenti".

Fra i giocatori arrivati a Carrara c'è anche Andrea Luci, storico capitano del Livorno.

"Si tratta di un ragazzo eccezionale, con uno spessore umano e professionale importantissimo. Negli ultimi dieci anni ha giocato 8 volte in Serie B e due in Serie C senza mai fare meno di 27 partite a stagione e questo la dice lunga sul tipo di giocatore che abbiamo preso. Quando c'è stata la possibilità di portarlo a Carrara non ci abbiamo pensato due volte".

Archiviato il mercato il campo è tornato ad essere l'unico protagonista. Come vede il nuovo Girone A? In tanti lo etichettano come quello dal livello qualitativo più basso..

"Anche lo scorso anno si dicevano le stesse cose poi due delle quattro semifinaliste dei playoff, ovvero noi e il Novara, sono uscite da questo raggruppamento. Come lo scorso anno ci sono squadre e piazze importanti, per un girone che credo sia molto equilibrato e difficile. È vero nel C ci sono piazze e formazioni di blasone più grande ma questo non significa che il nostro sia un girone più semplice".

Possibile vedere in Serie C squadre in grado di ricalcare il cammino del Monza dello scorso anno?

"Ancora è presto ma ci sono degli organici che possono imporsi con diversi punti di distacco".

Ieri, intanto, è arrivato un pareggio interno contro il Piacenza. Come valuta la gara?

"Abbiamo fatto una grande prestazione, ma c'è tanto rammarico per il gol ingiustamente annullato a Infantino e il rigore non concesso. Due episodi a nostro modo di vedere solari. Poi in inferiorità numerica abbiamo sofferto un po', ma la prestazione di livello rimane".

Ultima domanda su chi, invece, ha salutato Carrara, Marco Marchionni da qualche giorno nuovo allenatore del Foggia

"Siamo molto contenti per Marco e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Qui da noi si è affinato come allenatore e spero possa fare un cammino ricco di soddisfazioni".