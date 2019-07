ESCLUSIVA TMW - Dg Monopoli: "Girone difficile, ma proveremo a ripeterci"

Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Gabriele La Torre

Paolo Tavano, direttore generale del Monopoli, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato della prossima stagione e della scelta di affidarsi a Giorgio Roselli in panchina: “Sarà un girone molto difficile con club come il Bari, la Reggina, il Catanzaro o la Ternana che si sono attrezzato molto bene, noi cercheremo di ripetere il campionato dello scorso anno. Portando avanti la nostra mentalità lanciando giovani valenti e cercando di fare bene. La scelta di prendere Roselli è stata una scelta importante visto che conosce bene la categoria così come il ds Cerri che è una bandiera di questo club. Scienza? Ci sono state delle scelte diverse, lui aveva delle offerte e noi non potevamo stare alle sue condizioni. Gli va dato comunque merito per i due ottimi anni fatti qui”.