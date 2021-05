Coppa Italia senza club di C. Tavano (Bisceglie): "Si dia la possibilità alle piccole di ospitare le big"

vedi letture

Paolo Tavano, direttore generale del Bisceglie, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ha lanciato una contro proposta sulla riforma della Coppa Italia che dal prossimo anno escluderà le squadre di Serie C: "Più di una volta ho espresso il mio disappunto rispetto a questa possibilità e lo ribadisco anche ora. Mi auguro che il consiglio direttivo di Lega Pro, in programma lunedì, produca una grande mozione da presentare in consiglio federale, lì dove spero che il presidente Gravina non dia seguito alle intenzioni della Lega di A. - conclude Tavano - Piuttosto si pensi a riformare la Coppa Italia, dando la possibilità ai piccoli di ospitare le partite con le big. Sarebbe ossigeno puro".