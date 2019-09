ESCLUSIVA TMW - Ds Renate: "Cambio di strategie. Ma niente svincolati"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a mente fredda dopo il mercato, è intervenuto il Ds del Renate Oscar Magoni, che ha tracciato un bilancio di quella che è stata l'estate delle pantere nerazzurre, completamente rinnovate in questo lungo periodo di tanti movimenti.

Un Renate completamente rinnovato, ma due risultati utili in avvio: soddisfatti?

"Per noi questo anno è davvero cambiato molto, ma credo si sia cambiato bene, tanto che appunto i primi risultati ci hanno dato ragione. E' un gruppo motivato, con buoni valori tecnici ma soprattutto umani, e questo per noi è fondamentale: poi i risultati hanno dato ulteriore fiducia e stima".

Come è stato condurre un mercato con strategie diverse imposte anche da nuove normative?

"Indubbiamente è stato un mercato lungo e laborioso, la strategia era diversa ma il budget invariato, abbiamo scelto con molta cura e calma i profili da inserire: a giovani di prospettiva abbiamo aggiunto elementi più esperti che magari, pur venendo dalla D, già conoscevano la categoria. Però siamo passati dai 12-13 valorizzati ai soli 5, la nuova tendenza si è sentita".

Si parlava di un difensore da cercare in extremis, niente si è mosso. Si guarda agli svincolati?

"E' vero, fino all'ultimo abbiamo provato a chiudere per un difensore under, ma adesso non andremo agli svincolati. Prima vediamo come va il girone di andata, poi a gennaio, se ci sarà bisogno, interverremo".

Quando è stato importante ripartire da mister Diana?

"Il mister è importante per noi, e noi per lui. Ha avuto la possibilità di cominciare in club che conosce già, dopo un anno duro nel quale però gli abbiamo sempre dato fiducia come era giusto che fosse: credo sia un'unione che fa bene a tutti".