ESCLUSIVA TMW - Ds Robur: "Bentivoglio porta personalità e carisma"

Piazzato il colpo Bentivoglio, la Robur Siena si è addentrata più che mai in questa pre season, che vedrà i bianconeri al via ufficiale tra poco più di una settimana. Di tutto questo, mercato compreso, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato il DS bianconero Davide Vaira.

Tra gli altisonanti colpi di C, c'è quello piazzato dalla Robur, Bentivoglio: come è andata la trattativa?

"Indubbiamente il mio lavoro è stato facilitato dalla credibilità che, grazie alla proprietà, abbiamo acquistato negli anni. Da un mese e mezzo parlavo con l'agente di Simone, che inizialmente non voleva scendere sotto alla Serie B, dove per altro aveva anche richieste, ma quando poi ha capito il nostro progetto non c'è stato neppure bisogno di convincerlo, ha aderito con entusiasmo. E a noi porta personalità e carisma".

Bentivoglio a parte, a che punto è il vostro mercato?

"Siamo avanti, anche perché vorrei avere la squadra pronta quanto prima, per lavorare al meglio da subito: ovviamente a fine ritiro faremo delle valutazioni, e resteremo vigili per tutto il mercato per vedere eventuali occasioni, ma abbiamo grande fiducia nella rosa che abbiamo. A ogni modo, nel giro di breve tempo, arriverà un difensore centrale, quel tassello va apposto. Poi poco altro".

A breve la Coppa: come procede il ritiro in vista del primo impegno ufficiale?

"Il ritiro sta andando molto bene, non c'è stato nessun intoppo, e adesso abbiamo la testa alla gara di Coppa, che, essendo un match ufficiale, va presa nel migliore dei modi, con la mentalità vincente, perché vincere aiuta a vincere. Abbiamo voglia di iniziare bene".

Dopo un campionato non esaltantissimo, anche per note vicende della passata estate, quali sono gli obiettivi della Robur?

"Al netto della complicata estate, il campionato credo sia comunque stato positivo, se avesse avuto un esito diverso la gara contro il Novara saremmo arrivati 4^: ma questo è passato. Adesso il nostro obiettivo è quello di fare bene ed essere protagonisti, vorremmo arrivare nelle prime 4-5 posizioni, poi è ovvio che la gara o l'episodio saranno nuovamente determinanti. Ma, a differenza di un'altra blasonata squadra del nostro girone, noi giochiamo con la testa libera, non abbiamo l'obbligo di vincere, e questo ci sarà di aiuto".