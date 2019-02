ESCLUSIVA TMW - Ds Vibonese: "Gara decisa dall'arbitro, vergognoso"

Due gol subiti e soprattutto due espulsioni dubbie, a cavallo dell'intervallo, delle quali soprattutto la seconda (comminata all'attaccante Sergio Bubas) è complicata da spiegare anche rivedendo le immagini della partita. La sconfitta per 2-0 subita dalla Vibonese contro il Rieti lascia con l'amaro in bocca i calabresi, il cui direttore sportivo, Simone Lo Schiavo, parla così a TMW: "Oggi non si può parlare di calcio, quando un partita è decisa in questo modo da alcune decisioni arbitrali alquanto discutibili. Non si può analizzare una gara di questo tipo. Il calcio è morto, non ho paura di essere smentito perché basta vedere le immagini per rendersi conto che le espulsioni sono entrambe inventate. Su Altobello poteva starci il giallo, Bubas invece non ha neanche toccato l'avversario".

Sono dichiarazioni che faranno rumore.

“Chiediamo solo il rispetto delle regole e del regolamento. Oggi non crediamo sia stata una giornata felice in questo senso per la terna arbitrale. La Vibonese non è mai tutelata, siamo l'unica squadra che non ha mai ricevuto un rigore. Non parliamo mai degli arbitraggi, ma è vergognoso che venga rovinata una partita in questo modo. Basta analizzare gli episodi e non sto attaccando il Rieti, sia chiaro. Loro non hanno colpe, ma prima di designare certi arbitri bisognerebbe valutare attentamente le loro capacità".