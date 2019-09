ESCLUSIVA TMW - Ds Vibonese: "Un innesto e poi rosa completa"

Un avvio di stagione che ha mostrato una lieve fase di rodaggio, una rosa puntellata con il finire del mercato, e ora spediti verso nuovi obiettivi, che riguardano il club a 360°. Questa l’estate della Vibonese.

Della quale, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato il Ds Simone Lo Schiavo.

Poco più di una settimana fa, il gong del mercato: soddisfatti di quanto fatto?

“Con un budget contenuto, e in un lasso di tempo più breve rispetto al passato, siamo soddisfatti della rosa che abbiamo allestito, che punta molto sui giovani tanto che la nostra età media, poco superiore ai 22 anni, è tra le più basse in categoria. Abbiamo puntato su giovani di proprietà, solo Greco è in prestito, e sui loro valori umani. Parallelamente, abbiamo investito molto sulle infrastrutture, è stato un lavoro a più ampio raggio”.

Qualcosa pare però mancare, a breve dovrebbe arrivare lo svincolato Gualtieri.

“Un difensore, under, mancava, ma con il suo innesto saremo in 27, numero adeguato per un lungo campionato. Saremo così poi completi in ogni reparto”.

L’approccio di mister Modica a questo nuovo progetto, invece, come è stato?

“Sono molto felice del lavoro del tecnico, la sua mano si è vista da subito. Chiaro che, con 15 giocatori nuovi, c’è bisogno di tempo per collaudare gli schemi, alcuni calciatori hanno iniziato oltre il termine previsto perché sono arrivati a mercato in corso e a preparazione già iniziata, e che si debba migliorare lo dimostrano gare come quella di domenica che di certo non si possono pareggiare, ma le premesse ci sono. Sono molto fiducioso”.

Accenna a premesse buone. Che girone di andata si aspetta?

“Le prestazioni non sono mai mancate, ora vanno unite ai risultati, anche se avevamo messo in conto una partenza a rilento. Abbiamo iniziato oltre il termine previsto la preparazione, per questo siamo un po’ indietro, ma il lavoro è la giusta medicina, e questo non manca: testa bassa e pedalare, sempre. Dobbiamo affrontare un girone tosto, con club di grosso livello, ma una tranquilla posizione di classifica possiamo averla”.