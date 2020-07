esclusiva La Rosa: "Un onore vestire la maglia dell'Olbia. La stagione? Obiettivo centrato"

vedi letture

"Quando l'Olbia mi ha proposto il rinnovo, non ci ho pensato due volte, qui si sta bene e sono molto orgoglioso di vestire la maglia della mia città. Le buone intenzioni c'erano, sono felici di averle concretizzate".

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così il numero 3 dell'Olbia Luca La Rosa. Quella maglia, speciale, avrà ancora il suo proprietario, perché proprio ieri il difensore ha siglato il suo accordo di rinnovo con il club gallurese , con il quale ha già tagliato il traguardo delle 100 presenze.

Con il rinnovo, si guarda al futuro: ma c'è stata paura, durante i playout, di non portare a termine il percorso stagionale?

"Non lo nego, la paura c'è stata. Dopo tre mesi di forzata inattività, nel giro due gara ci giocavamo una stagione intera: paura, tensione, stress mentale, la condizione fisica andava poi in secondo piano. Ma ce l'abbiamo fatta, e alla fine è questo che conta".

Al netto di tutto, quindi, si può dire positiva la stagione dell'Olbia?

"L'obiettivo era la salvezza, anche da raggiungere all'ultimo secondo, e noi l'abbiamo ottenuta. Quindi si, direi che la stagione è stata positiva".

Ma c'è un momento della stagione che, potendo tornare indietro, cambieresti?

"Nell'arco di un campionato, quello che perdi poi lo ritrovi, anche se magari posso dire che prima della sosta sarebbe bastato qualche punticino in più, come a esempio quelli persi contro Pianese e Albinoleffe: ma ripeto, quello che lasci poi lo ritrovi. Soprattutto perché noi, da gennaio, avevamo iniziato un nuovo campionato. Ci avrebbe fatto molto piacere proseguire la stagione regolare, in palio c'erano 33 punti, che sono tanti, qualora avessimo vinto tutte le gare avremmo potuto lottare per altro: la matematica dice questo. Ma quando le cose vanno bene, alla fine, quello che è andato male viene cancellato".

Guardiamo al futuro: con che prospettive ha sottoscritto il rinnovo del tuo contratto?

"Il club sta già pianificando il futuro, e lo zoccolo duro, tra rinnovo e situazioni in essere, ci sarà. Dobbiamo poi migliorarci, la base importante la abbiamo: quest'anno siamo stati fermati sul più bello, testa al prossimo".