ufficiale Olbia, rinnovo annuale per il centrocampista La Rosa. La nota del club

La Società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il calciatore Luca La Rosa per il rinnovo del contratto. L'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023.

Nato a Olbia il 20 settembre 1988, La Rosa si appresta così a disputare la sua ottava stagione complessiva in maglia bianca, la quarta consecutiva da quando ha fatto "ritorno a casa" nella stagione 2019/2020. Nell'ultimo triennio di Serie C ha messo insieme 80 presenze e 6 reti, mentre sono 162, condite da 16 segnature, i suoi gettoni complessivi in maglia bianca, se si sommano le stagioni di esordio in C2 delle stagioni 06/07 e 07/08 e le tre annate disputate nel campionato di Eccellenza tra il 2010 e il 2013.

Un fattore fondamentale per incisività e leadership si conferma così nell'Olbia del prossimo futuro: l'Olbia e La Rosa ancora insieme per provare a centrare rinnovati e sempre più ambiziosi traguardi.