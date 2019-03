ESCLUSIVA TMW - Paganese, Perri: “Che gioia il gol. Playout? Non ci pensiamo”

© foto di Giuseppe Scialla

“Ho trovato un bel gruppo, unito, in cui mi sono inserito bene grazie sia all’allenatore che alla dirigenza,”. Matteo Perri è arrivato alla Paganese nel mercato di gennaio, dopo la prima parte di stagione alla Viterbese, contro il Monopoli ha trovato la prima rete tra i professionisti e nella squadra campana si è subito ambientato. Complici alcuni volti già ben noti: “Conoscevo già Diop, con cui abbiamo giocato per tre anni ad Ascoli. E poi Alessandro Santopadre, con cui andavo a scuola a Perugia. Come dicevo ho trovato un bel gruppo. E devo dire grazie al mister che mi ha buttato subito dentro”.

Due pareggi consecutivi, contro Bisceglie e Sicula Leonzio: c’è più rammarico perché si poteva fare di più o comunque due punti fanno sempre comodo?

“Noi puntiamo sempre al massimo e a fare più punti possibili. Quindi sicuramente per la partita col Bisceglie c’è un po’ di rammarico: eravamo concentrati, forse ci è mancato qualcosa per arrivare ai tre punti. Anche con la Sicula Leonzio abbiamo tirato fuori tutta la rabbia che avevamo accumulato e penso si sia visto. In generale io sono fiducioso perché durante la settimana lavoriamo benissimo e riusciremo a raccogliere i frutti di tanto lavoro”.

Ora c’è la Reggina.

“È una squadra molto forte, ha delle ottime individualità, ma anche come gruppo è una grande squadra. Noi ci prepariamo per affrontare una grande squadra, prepariamo tutte le partite come fossero finali. Vogliamo salvarci: sono molto positivo, sia per quella con la Reggina che il prosieguo del campionato”.

Con un occhio ai playout: classifica alla mano, è l’ipotesi più concreta.

“È una cosa a cui noi ora non pensiamo: prepariamo al meglio tutte le partite, dobbiamo e vogliamo fare più punti possibili. Poi se ci salveremo o andremo ai playout lo vedremo solo a maggio. Chiaramente spero di salvarci prima, se dovessero essere playout li affronteremo al massimo”.

Terzino o esterno di centrocampo?

“Ho sempre fatto il terzino sinistro in una difesa a quattro, ultimamente il mister mi ha schierato spesso da quinto: è un ruolo che essendo di fascia non mi crea problemi, e poi sono comunque un ragazzo giovane che punta sempre a fare il meglio. Cerco sempre di dare il meglio e di raccogliere i frutti dell’esperienza che sto vivendo, bisogna essere duttili”.

Un occhio alla lotta in vetta: Juve Stabia o Trapani?

“Bisogna dire che entrambe hanno dei giocatori molto forti, anzi alcuni sono addirittura superiori alla categoria. Io vedo favorita la Juve Stabia, per il semplice motivo che se non riesce a portare a casa la vittoria non perde comunque. Il Trapani è stato un po’ discontinuo, ha lasciato qualche punto per strada”.

Prima parte di stagione alla Viterbese. Inizio anno a novembre, giocando al sud.

“Io a Viterbo sono arrivato in estate e ho trovato un gruppo veramente fantastico, di cui sento ancora i compagni. Diciamo che il presidente ha perorato la sua causa e ha avuto le sue giuste motivazioni, noi non ci siamo mai demoralizzati e abbiamo sempre dato il massimo. Ora stanno ottenendo grandi risultati, prima di Rieti avevano ottenuto 7 vittorie su 9: se lo meritano”.

Un sogno per il finale di stagione.

“Sicuramente quello più grande che ho è di riuscire a ottenere la salvezza con la Paganese. Ce lo meritiamo: stiamo lavorando tanto e bene, l’obiettivo principale è quello. A livello personale, sono uno che vive la situazione: ora sta andando bene e spero di giocare il più possibile. Diciamo che col gol che ho trovato a Monopoli mi sono tolto una grandissima soddisfazione, anche dopo la prima parte di stagione in cui ho giocato poco: è stata una grande liberazione per me e una grande soddisfazione per i miei che mi hanno sempre sostenuto. Uno dei miei obiettivi è stato raggiunto, lo dedico a loro e alla mia ragazza, che mi sono stati sempre vicini”.