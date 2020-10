esclusiva Pasciuti: "Siamo una Carrarese valorosa: ottimo avvio, ho fiducia per il futuro"

vedi letture

Dieci anni esatti a Carpi, poi, ai 30 spaccati, un nuovo inizio: si dice spesso che proprio i 30 anni sono quelli necessari per un primo bilancio, e probabilmente per Lorenzo Pasciuti è stato così.

Svestiti i colori biancorossi, è stato tempo di far rientro a casa, nella sua Carrara, per battagliare per la Carrarese. Portata a un soffio dalla B lo scorso anno, in un campionato anomalo. Ora è iniziata un'altra storia, che il centrocampista racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Sette punti su nove a disposizione, un ottimo avvio per la Carrarese.

"Assolutamente si, direi che l'inizio è stato davvero positivo. Peccato essere stati in emergenza tra infortuni e squalifiche, avremmo sicuramente fatto di più se ci fosse stata la possibilità di aver qualche cambio: la rosa è molto forte e ben strutturata, lo dicono anche i dati. Un solo gol subito su rigore, tre centri fatti: io sono fiducioso. Mantenere quei 7-8 elementi dalla scorsa stagione, ai quali si sono poi aggiunti Piscopo e Valietti, è stato molto importante. Siamo sicuramente più giovani, ma i ragazzi sono molto bravi, hanno voglia e seguono il mister".

Le scorie di Bari, però, si sarebbero potute far sentire. E' stato difficile ripartire dopo una Serie B sfumata quasi all'ultimo?

"A Bari siamo stati penalizzati dagli episodi, abbiamo subito un gol poco prima di giocarcela ai rigori, è stata una sofferenza. Menomale, però, che siamo stati poco a casa, abbiamo avuto poco tempo per ripensarci, la testa doveva necessariamente essere proiettata alla stagione in corso".

Tracciare adesso bilanci è prematuro, ma il torneo è diverso da quello passato: manca l'ammazza campionato. Dove potete quindi arrivare?

"Non c'è il Monza di turno, per esser chiari, è vero. Però ora è effettivamente presto per guardare a dove potremmo arrivare, è sempre più produttivo ragionare di gara in gara, che è quello che facciamo noi: quando mancheranno due mesi al termine, vedremo dove potremmo essere e di conseguenza arrivare".

Aumentano, anche nel calcio, i casi di positività al Covid. La paura che si stoppino di nuovo i campionati c'è?

"E' normale che un po' di paura per la situazione generale ci sia, siamo in totale emergenza mondiale, ma ora, rispetto a marzo, siamo più organizzati. Se dovesse ripresentarsi una situazione simile a quella di qualche mese fa, siamo più avvantaggiati, sappiamo cosa fare e come comportarci: allora fu una cosa completamente nuova per tutti, ora un minimo di precedente c'è. Le misure esistono".

L'anomalo campionato scorso, ha coinciso col tuo ritorno a casa, dopo un decennio a Carpi. Come è stato, di fatto, ripartire dall'inizio?

"Ho avuto la fortuna di tornare a casa, io sono di Carrara e sono sempre stato tifoso della Carrarese, a 10 anni andavo in Curva a seguire la squadra. All'inizio non è stato facile, giocare a casa è sempre diverso dal giocare fuori per quanto uno si possa legare ad altri ambienti, le emozioni sono tante e all'inizio non è stato facile gestirle: le situazioni le senti di più. Però quest'anno sono migliorato sotto questo aspetto, gestisco meglio il lato emotivo, e spero di continuare sulla strada battuta adesso".