ufficiale Carrarese, risoluzione anticipata e consensuale con il capitano Pasciuti

Carrarese calcio 1908 rende noto di aver risolto in via anticipata e consensuale il contratto del centrocampista Lorenzo Pasciuti. Al calciatore autore di sessantaquattro presenze con quattro goal all'attivo. Al Capitano e tra i protagonisti della Carrarese di Silvio Baldini giunta allo storico traguardo della semifinale di Bari nel 2020 ,un grande ringraziamento ed i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale. Il saluto di Lorenzo a Carrara:" Indossare la maglia della Carrarese è stato il sogno che si è avverato per chi ,come me, è del luogo e tifoso anche se poi giocare a "casa" non è mai facile a livello di pressioni e di responsabilità. Sono stato orgoglioso di aver fatto parte di una delle squadre azzurre che ha raggiunto tra i migliori risultati della storia, mi riferisco alla semifinale playoff a Bari con il sogno sfumato a pochi istanti dalla fine. Colgo occasione per ringraziare tutti, in particolare i tifosi che non mi hanno fatto mai mancare apporto. In questo momento sento il bisogno di tornare ad essere protagonista, a giocare e cercare di essere importante in campo. Sono dispiaciuto di andarmene ma il calcio e la vita sono cosi e devo essere pronto a cogliere la nuova sfida. Il "Vs" Lorenzo