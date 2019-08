ESCLUSIVA TMW - Piacenza, Nicco: "Post playoff, fa strano tornare a Trapani"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Era il 16 giugno scorso, e il Piacenza vedeva sfumare, per la seconda volta in poco più di un mese, una Serie B che, alla luce di tutto, sarebbe stata meritata: il Trapani, in quel caldo giorno di metà giugno, batteva i biancorossi e centrava la promozione, nella finalissima playoff,

Ironia della sorte, domenica le due formazioni si ritroveranno, nel secondo turno di Coppa Italia. Nuovamente al “Provinciale”.

I microfoni di Tuttomercatoweb.com, per raccogliere le sensazioni che una gara così lascia, ha contattato uno dei protagonisti piacentini di quel 16 giugno, Gianluca Nicco.

Destino beffardo: dopo circa due mesi, il Piacenza tornerà a Trapani.

“A pensarci fa un certo effetto, ma è comunque una gara come le altre, dovremmo affrontarla con la testa solo al presente. E’ chiaro però che vincere, e passare il turno di Coppa, sarà come una piccola rivincita, seppur appunto per un obiettivo diverso”.

Ma quanto rammarico c’è per quella Serie B sfumata al “Provinciale”?

“Il rammarico c’è, non si può negarlo, ci giocavamo la promozione, ma ormai è andata, dobbiamo pensare solo a fare bene questo anno”.

L’avvio, in Coppa contro la Viterbese è stato incoraggiante. Quanto è fondamentale quel successo?

“Vincere aiuta a vincere, e moralmente è stato per un noi un positivo segnale. Siamo ancora ad agosto, si giocano adesso le prime partite, ma fare bene ora può anche essere un aiuto per ingranare subito al meglio in campionato”.

Che obiettivi vi siete dati, come gruppo, dopo questo primo mese insieme?

“Vedo un gruppo molto unito, e per questo sono fiducioso: siamo molto simili allo scorso anno, possiamo fare bene. Ma parlare adesso di obiettivi è inutile, dobbiamo ragionare di gara in gara, che alla fine è ciò che abbiamo sempre fatto”.