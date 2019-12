ESCLUSIVA TMW - Picerno, Giacomarro: “Ricompattiamoci: eviteremo i playout”

© foto di Andrea Rosito

"Non sono neanche molte”, è il divertito commento di mister Domenico Giacomarro quando gli viene fatto notare che ha raggiunto il traguardo delle tante 100 presenze tra i professionisti.

Il tecnico del Picerno si è raccontato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, proprio partendo da questo primo traguardo: “Spero sempre di fare meglio, vorrei andare avanti tra i pro, una categoria molto diversa rispetto alla Serie D, dove ho svolto la maggior parte della mia carriera”.

Che differenze ha riscontrato tra lo scorso campionato e questo attuale?

“La Serie C, come ho detto, è molto diversa, c’è più qualità e anche più organizzazione, tanto che noi paghiamo probabilmente il noviziato, non eravamo forse così pronti a un girone di ferro come è quello in cui siamo stati inseriti e che, a detta di tanti addetti ai lavori, è il più tosto. I valori in Seri C vengono sempre fuori, ora tocca noi”.

Girone di andata in archivio, cosa si aspetta dal ritorno, con anche il mercato in mezzo?

“Sicuramente qualcosa sul mercato faremo, dobbiamo aumentare il tasso di qualità e di esperienza della rosa, stringendo ancora di più la cinghia per evitare i playout. Qualche punto per strada lo abbiamo perso, ma ora abbiamo anche la sosta per poter ricompattare l’ambiente e lavorare molto, affichè si possa migliorare”.

Un passo indietro a proposito della D: è stato anche premiato come miglior allenatore della scorsa stagione.

“Non era un riconoscimento preventivato, lo scorso anno eravamo sempre in un girone di ferro, ma abbiamo ribaltato sul campo ogni pronostico, e voglio dividerlo con tutto l’ambiente Picerno: è un premio di tutti, che mi dà grande soddisfazione. Poi in Sicilia, dove ho giocato tantissimo, ho ritrovato molti amici, anche altri tecnici importanti, è stata davvero una grande serata”.