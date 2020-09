Caos Picerno-Bitonto, la Serie D porta cambiamenti: interrotti i rapporti con i tecnici

Un'accusa, confermata poi dalla giustizia, di combine, e la gara del 5 maggio 2019 è costata cara a Picerno e Bitonto, che avrebbero dovuto disputare il campionato di Serie C 2020-21 ma si ritrovano invece in quello di D.

Con la retrocessione che ieri, giorno della sentenza della Corte Federale, ha portato non pochi cambi all'interno dei due club. E' stato infatti interrotto il rapporto con i rispettivi allenatori, Domenico Giacomarro e Roberto Taurino, immediatamente rimpiazzati: in terra lucana è andato Ciro Ginestra, al Bitonto Nicola Ragno.