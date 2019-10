Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Claudia Marrone

Orazio Ferrari, presidente della Pistoiese, ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "Pensavamo di avere una posizione di classifica migliore. Ci sono stati comunque dei risultati positivi. Siamo dispiaciuti per la rimonta della Robur dopo essere stati avanti 2-0. La squadra in ogni caso mi sembra stia migliorando domenica dopo domenica. Il nuovo corso della squadra? Abbiamo cambiato molto e sono soddisfatto del nuovo staff. L'incontro con gli arbitri? Come sempre gli errori si pareggiano alla fine della stagione. Per noi in questo avvio di campionato c'è stata qualche decisione penalizzante, ma credo che alla fine ci sarà equilibrio. Dobbiamo dare fiducia ai ragazzi del settore arbitrale. Contestarli non serve a nulla".