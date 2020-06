esclusiva Playoff al via. V. Francavilla, Nunzella: "Possiamo essere la sorpresa del torneo"

vedi letture

Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno

L'outsider, la sorpresa, chiamatela come volete: le piccole realtà tendono sempre a essere così catalogate, ma la Virtus Francavilla inizia ormai a essere una certezza di questa Serie C che è prossima al via mediante gli spareggi promozione e salvezza.

Anche quest'anno i biancazzurri prenderanno parte ai playoff, per giocarsi il sogno Serie B, e per tracciare un bilancio di quello che è stato, ma anche di quello che potrà essere, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il difensore Leonardo Nunzella.

Riavvolgiamo il nastro a inizio stagione. Che anno è stato per la Virtus Francavilla?

"Nel complesso, direi che per noi è stata una stagione positiva. Dopo un avvio non al top, sono arrivati dei risultati positivi e tutto è andato nel migliore dei modi, in particolar modo nell'ultimo periodo. Proprio per la crescita avuta, avremmo preferito finire il torneo, ma le decisioni prese sono state diverse, quindi ripartiamo dai playoff".

Come ripartite?

"Ripartiamo con un po' di paura e qualche incertezza a livello fisico e tattico, occorrerà anche riprendere tutte le nostre idee, ma c'è entusiasmo e siamo vogliosi di giocare. Chiaramente la pandemia qualche strascico, anche morale lo ha lasciato, ma è giusto anche tornare alla normalità come è stato fatto per le restanti attività del paese".

Una normalità che non prevede però il pubblico negli stadi. Quanto peserà l'assenza dei tifosi in gare delicate come i playoff?

"Il pubblico incide tanto perché è uno stimolo in più, e in tal senso è un bene che la sfida nostra sia fuori casa: è ancora da determinare l'avversario, molto dipenderà dall'esito della Coppa Italia, ma che sia Catania o Teramo, non avere uno stadio contro, per così dire, può divenire un punto a vantaggio".

Al netto del pubblico, conterà di più la testa o il fisico?

"Passerà il turno chi sta meglio ma anche chi è più predisposto mentalmente a questa situazione: quando il fisico viene meno, la testa fa la differenza. Di sicuro noi vogliamo arrivare più avanti possibile, essere la sorpresa che alla fine siamo stati tutti gli anni".

Il trascorso della Virtus Francavilla è effettivamente positivo. Quale è il punto di forza del club, a tuo avviso?

"Il club è molto serio, e sta portando avanti con dedizione un progetto partito ormai qualche anno fa. Qui si lavora bene e in tranquillità, ma credo che il quid in più lo abbiano dato gli uomini scelti, sempre quelli giusti, che hanno contribuito a far divenire il tutto una macchina ben organizzata. Quando dall'alto va tutto bene, anche in basso se ne beneficia".