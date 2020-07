ESCLUSIVA TMW - Playoff Serie C. Carrarese, Valente: "Con il fisico e la testa siamo al top"

esclusiva Playoff Serie C. Carrarese, Valente: "Con il fisico e la testa siamo al top"

Il 30 giugno hanno preso il via i playoff di C, giunti ora alla Fase Nazionale. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per la B

Era il 23 febbraio e la Carrarese, tra le mura amiche del “Dei Marmi”, archiviava con un secco 3-0 la pratica Gozzano. Domani, dopo quasi cinque mesi, si alzerà di nuovo il sipario sullo stadio apuano, che nel post Covid-19 ospiterà la gara tra i toscani e la Juventus U23: Secondo Turno della Fase Nazionale dei playoff, match da dentro o fuori.

Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato l’esterno azzurro Nicola Valente.

E’ ormai lontana l’ultima gara giocata: riavvolgendo il nastro, che campionato è stato per la Carrarese?

“Credo che sia stata una stagione in crescendo. Abbiamo cominciato forse in un modo altalenante, poi abbiamo trovato una quadra importante, ma nel momento migliorare il Covid ha stoppato tutto. C’è un po’ di dispiacere per l’inizio, ma eravamo un gruppo nuovo e serviva tempo per assimilare varie cose, ora speriamo nei playoff”.

C’è rammarico anche nel vedere il Monza in B quando la matematica ancora non premiava nessuno?

“Finché la matematica non parla chiaro è giusto crederci, alla fine la Cremonese insegna, la rimonta sull’Alessandria e la conquista della B rimarranno nella storia della C, ma il Monza era effettivamente su un gran livello. Certo, avremmo potuto giocarcela, ma ora pensiamo alla Juventus U23”.

Come arrivate al match?

“Sono playoff strani, sembra di aver fatto due campionati in uno, e adesso il tutto si decide in sole tre gare. Ma stiamo bene, sia a livello fisico che mentale, sappiamo che ci giochiamo tutto in gare secche e con la testa siamo al top: ci stiamo preparando nel modo migliore. E ripeto, anche fisicamente stiamo bene”.

Due risultati su tre a vostro favore, ma la Juve ha già due partite nelle gambe…

“Soprattutto all’esordio, non dovremmo guardare al risultato a favore, e neppure troppo al fatto che l’avversario ha già due gare nelle gambe, conta soprattutto pensare a noi stessi. Non scendere in campo con il giusto approccio potrebbe essere un errore, ma noi siamo concentrati, e anche sulle ali dell’entusiasmo”.

Voi squadra esperta, loro giovani: può questo far pendere l’ago della bilancia da una parte piuttosto che dall’altra?

“L’esperienza conta sempre, noi la abbiamo, ed è quella che viene in supporto nei momenti duri del match”.