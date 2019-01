© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta il comunicato ufficiale della FIGC diramato poche ore fa il presidente Gabriele Gravina ha disposto il tutte le gare del Pro Piacenza "perché non posso tollerare il continuo dileggio verso il campionato e le regole basilari dello stare insieme". A fare eco alle parole del presidente federale arrivano alcune dichiarazioni del numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Sono totalmente d'accordo con quanto deciso da Gravina e dalle motivazioni che ha esposto nel suo comunicato - racconta in esclusiva ai microfoni di TMW -. E' stato un atto giusto che va nella direzione della tutela di quei ragazzi che sarebbero dovuti scendere in campo. Dobbiamo riportare al centro del discorso i valori dello sport e mi auguro che soprattutto i genitori dei giovani in questione se ne rendano conto. Le prossime mosse? Prima si fanno e poi si dicono".