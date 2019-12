ESCLUSIVA TMW - Pres. Reggiana: "A fianco di Ghirelli. Serve aiuto alla C"

Tra le sorprese regalate dalla Serie C c'è sicuramente la Reggiana, prossima alla chiusura del girone di andata tra le mura amiche, nella sfida contro una diretta concorrente, il Padova.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha parlato il presidente degli emiliani Luca Quintavalli.

Ultima gara del girone di andata: che partita si aspetta di vedere contro il Padova?

"Abbiamo fatto un girone oltre ogni aspettativa, con risultati davvero eccellenti, nonostante fossimo partiti da ripescata per consolidare la categoria. Devo fare i complimenti allo staff e ai ragazzi, che hanno avuto la forza di puntare sempre oltre, in alto: domani sarà una gara che coronerà il tutto. E la gioia è giocarla con una maglia speciale".

Maglia che celebra i 100 anni.

"Grazie a una deroga, siamo riusciti a usare il logo del 1919, e la maglia è una fedele replica di quella di inizio secolo scorso. La cosa che più ci ha riempito di gioia è stata il supporto della provincia per l'iniziativa, tramite la Reggiana vogliamo rappresentare 530mila abitanti, una cosa che va oltre lo sport".

La gara, come tutte quelle di C sarà posticipata di 15'. Giusta protesta, quella riguardante il tema della defiscalizzazione?

"Io sono ormai molto in linea con le direttive di Ghirelli, la Serie C ha un valore sociale, è davvero la realtà dei comuni, ed è una base importante anche per le altre categorie che in terza serie vedono nascere tanti talenti. Si deve dare una mano agli imprenditori seri che vogliono investire, si rischia sennò di perderli. Distruggendo poi le fondamenta del calcio italiano".