esclusiva Reggina, ag. Menez: "Farà innamorare i tifosi. Con Gallo scintilla immediata"

“Jeremy Menez è un calciatore della Reggina”. Con queste parole pronunciate conferenza stampa Luca Gallo, presidente del club calabrese, ha confermato l’arrivo sullo stretto dell’attaccante francese ex Roma e Milan. Un’operazione che riaccende l’entusiasmo dei tifosi e l’interesse di tutto il mondo del pallone su una piazza storica del calcio italiano fresca di promozione in Serie B. “Per la fumata bianca ci è voluto un mese buono - racconta in esclusiva per i microfoni di TuttoMercatoWeb.com Fabio Ferrari della B.F.P. Sport, società che gestisce il calciatore in Italia -. In queste settimane ci sono stati tanti incontri perché Jeremy aveva tantissime proposte. Noi però ci siamo concentrati su due aspetti fondamentali: la voglia di tornare in Italia del ragazzo e l’ambizione del presidente Gallo nel costruire una squadra che possa puntare in alto facendo anche un regalo ai propri tifosi come il ragazzo. Quando i diretti interessati sono entrati in contatto è scoccata la scintilla e l’operazione è decollata in via definitiva”.

Tre anni di contratto e un arrivo a Reggio Calabria con tanto di catamarano. Niente male…

“Complice la chiusura dell’aeroporto di Reggio l’idea dell’arrivo in catamarano al porto renderà la presentazione degna di un giocatore del talento di Menez. Sabato 27 poi ci sarà la presentazione ufficiale di fronte alla stampa e alla sua nuova tifoseria”.

Dopo l’addio all’Italia nel 2016 Menez ha girato molto: Bordeaux, Antalyaspor, Club America e Paris FC. Che giocatore ritroviamo quattro anni dopo?

“Carico a pallettoni e contentissimo di tornare in quella che reputa la sua seconda casa, l’Italia. Dopo i bei momenti vissuti con Roma e Milan era intrigato da una piazza del Sud, calda e importante come Reggio. Sono convinto che possano innamorarsi a vicenda. Sul piano atletico, poi, si sta allenando come un matto e siamo convinti che saprò conquistare il popolo della Reggina”.

Numero di maglia? Sarà ancora una volta il “classico” 7?

“Sono onesto. Fra le mille sfaccettature della trattativa non ne abbiamo ancora parlato. Immagino, però, che visto il legame e la storia che Menez ha con quella maglia proverà ad averla anche a Reggio Calabria”.

Da ex milanista a ex milanista, quando è stato importante il lavoro del ds Massimo Taibi?

“Tantissimo. Lui da una parte, come ex rossonero, e il presidente Gallo che è di Roma hanno ‘accerchiato’ Jeremy per convincerlo della nuova avventura. Taibi, poi, è sempre stato estremamente sereno sulla bontà dell’operazione. Il passato al Milan inculca una mentalità del lavoro incredibile e questo non può che essere una rassicurazione per tutti”.

La Reggina con Menez punta diretta alla Serie A come il Monza di altri due grandi ex milanisti come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

“L’obiettivo del presidente Gallo è la Serie A. Ha le idee chiare ed è molto determinato nel raggiungerlo. Per questo sta allestendo una squadra di alto profilo”.

Chiudiamo il cerchio fra Milano e Reggio Calabria con Hachim Mastour. Rimarrà a Reggio?

“Assolutamente. Tra l’altro si è già allenato con Menez sotto la gestione Inzaghi al Milan. Si conoscono, si apprezzano e ci sono racconti dei loro allenamenti che non possono far altro che ben sperare tutta la Reggina”.