ESCLUSIVA TMW - Silvestri: “Vibonese, trattato come uno dei tanti”

© foto di Uff. Stampa U.S. Vibonese

“Lotto da tre anni per questa squadra, sono sceso di categoria per questa società e oggi vengo trattato come uno dei tanti. Penso che la mia aventura con la Vibonese sia arrivata al capolinea”. Parla così a TuttoMercatoWeb il difensore della Vibonese, Luigi Silvestri. “I numeri - aggiunge il difensore palermitano - sono dalla mia parte con più cinquanta partite giocate sempre ad alto livello e nove gol realizzati. I matrimoni - spiega Silvestri, che intanto ha ricevuto svariate richieste - si fanno in due, la mia volontà è sempre stata quella di rimanere nonostante le numerose chiamate ricevute. Sono consapevole di aver dato tanto e tutto perché la gente ha sempre urlato il mio nome, ma purtroppo fin quando servivo sono stato utilizzato, da tre mesi invece non servo più. Valuterò quindi - conclude - eventuali offerte che verranno”.