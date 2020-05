esclusiva Stop alla C. Pres. Viterbese: "Favorevoli alla 4^ in B con la media punti"

Dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com arrivano alcune dichiarazioni di Marco Arturo Romano, presidente della Viterbese, in merito all’assemblea di Lega Pro che ha deciso di proporre la sospensione della stagione al prossimo Consiglio Federale: “Il clima è stato ottimo e collaborativo. Per quanto riguarda la sospensione della stagione, la promozione delle prime tre, il blocco a retrocessioni e ripescaggi il voto è stato quasi unanime. Un po’ di contrato si è avuto sulle modalità con le quali determinare la quarta squadra promossa. Noi come Viterbese, così come la maggioranza dell’Assemblea, ha votato per l’adozione del merito sportivo”.

Con il blocco alle retrocessioni ma non quello alle promozioni delle società dalla Serie D non si rischia di avere il prossimo anno una Serie C extralarge

“Vero. Era l’unica possibilità che avevamo per sistemare le cose. Credo però che su questo tema inciderà anche il numero di società che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato. Le difficoltà per alcune realtà sono evidenti, con alcune società che già mancato alcune scadenze sul fronte degli emolumenti. In questo senso se venisse concessa la cassa integrazione sarebbe senza dubbio una boccata d’ossigeno”.

Per quanto riguarda il tema del taglio degli stipendi qual è la vostra situazione?

“Ancora non abbiamo affrontato il tema, ma come Viterbese abbiamo saldato gli stipendi di gennaio e febbraio compresi i contributi per essere totalmente in regola. Per il resto siamo in attesa di novità sul fronte della cassa integrazione per i tesserati con ingaggi inferiori ai 50mila euro annui: successivamente dialogheremo con quei 6/7 calciatori che sforano quel tetto”.