ESCLUSIVA TMW - Tavano: "Rinnovo con la Carrarese? Quasi fatta"

© foto di Gianni Barbieri

Prove di rinnovo tra la Carrarese e il suo bomber Francesco Tavano, lo scorso anno non solo capocannoniere della squadra ma anche della Serie C, e buone possibilità di rivedere il classe '79 in azzurro. Come proprio Tavano conferma ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

"Con la Carrarese ci siamo sentiti, stiamo trattando e siamo a un buon punto: vediamo di chiudere a breve quello che sarà il mio rinnovo con il club, intanto per la prossima stagione. Gli apuani sono la mia prima scelta, chiaro che se qualcosa non dovesse andare per il giusto verso mi guarderò intorno, ma non credo proprio che ci saranno problemi".