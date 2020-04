esclusiva Vibonese, Altobello: "Qui ho trovato una famiglia. Stipendi? Tutti pagati"

"Mi sto dedicando molto a mio figlio, capita spesso che durante l'anno calcistico si abbia poco tempo per la famiglia, bambini che vanno a scuola quando tu sei a casa e sono a casa quando tu sei al campo: stare con i propri cari è bello, goderseli dà sensazioni positive".

Esordisce così, nell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, il vicecapitano della Vibonese Errico Altobello.

Perché il Covid-19 è un mostro terribile, ma qualche insegnamento lo ha lasciato: "Di sicuro, se dobbiamo trovare qualcosa di positivo da questa esperienza, è la riscoperta di noi stessi, del tempo per dedicarci a persone e cose che ci sono care. Siamo troppo spesso assorbiti dal lavoro, indipendentemente da cosa si svolge, e si tralasciano invece situazioni importanti. Mi sto dedicando tanto anche a me, e ai miei hobby".

Il lavoro è però parte della vita: come stai vivendo questo periodo?

"Lo staff tecnico ci ha dato un programma da seguire, ognuno chiaramente dalla propria abitazione, anche se non è facile perché non tutte le case sono uguali. Per il resto c'è solo da aspettare, vedremo l'evolversi della situazione. Ma la società con noi è sempre presente, e questo ci tranquillizza molto, a Vibo non ci hanno mai dato problemi, ho trovato un club che è una famiglia: il presidente Caffo, il Dg Beccaria e il Ds Lo Schiavo vanno davvero elogiati per tutto quello che stanno facendo. Sono persone eccezionali, e società come questa fanno bene al calcio: basti pensare che ci hanno pagato tutti gli stipendi, anche quelli relativi al periodo di inattività".

A proposito di inattività. Si parla molto della possibile ripresa del campionato...

"Per noi riprendere vorrebbe dire portare a termine il grande lavoro fatto con mister Modica, ci potremmo levare delle soddisfazioni, anche se tutti all'inizio ci davano per spacciati. Spero si possa quindi tornare in campo, chiaramente solo in situazione di massima sicurezza per tutti: però ripeto, vorrei finire".

Dopo un lungo stop, che campionato di vedrebbe?

"Indubbiamente uno stop così corposo andrà a incidere su tutti, non ci saranno i valori reali che erano emersi perché i ritmi si sono spezzati, si è come azzerato tutto. Di fatto, riprenderemo con un mini campionato quasi a sè. Ma riniziare sarebbe importante per poi resettare tutto, e riprendere la prossima stagione nel migliore dei modi".