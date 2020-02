ESCLUSIVA TMW - Zichella: "Il Mercato in Serie C meno spumeggiante che in A e B"

vedi letture

esclusiva Zichella: "Il Mercato in Serie C meno spumeggiante che in A e B"

Occhi ancora attenti a tutto quello che è il calcio professionistico italiano, con uno sguardo particolare dedicato alla Serie C: in attesa della giusta chiamata, mister Giovanni Zichella, lo scorso anno a Teramo, si sta tenendo aggiornato su quello che succede quotidianamente nel mondo pallonaro italiano.

E, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha detto la sua sul calciomercato da poco concluso.

Archiviato il mercato, il campionato ha ripreso il suo corso, con i primi mini bilanci da poter tracciare: chi ha operato meglio?

"Ci sono state squadre che non hanno praticamente stravolto niente perché non ne avevano necessità, altre che invece hanno rivoluzionato l'assetto: chi si è mosso maggiormente, sono stati quei club che rischiano la retrocessione. Ho visto un Girone A un po' bloccato, come a confermare nuovamente che il Monza fa da regina, ma Olbia, Gozzano e Giana Erminio si sono mosse bene, con i lombardi che stanno anche raccogliendo notevoli frutti. Discorso simile, poi per il Girone C, con la Reggina che sta sempre più facendo la voce grossa, mentre nel B ho visto piccoli ritocchi da parte di qualcuna, anche se a esempio il Rimini, che ha provato a cambiare, sta continuando a faticare. Però grossi scossoni non ne ho visti, il mercato in Serie C mi è sembrato più bloccato che in A e B".

Ma quale è stato, secondo lei, il miglior colpo piazzato in questa sessione invernale?

"Il calcio, nonostante numeri, video e statistiche, è più arte che scienza, secondo il mio modesto parare, ma qualche dato alla mano occorre considerarlo. E i numeri stanno dando ragione a Mattia Eugio Rolando, passato alla Pro Vercelli. L'ho avuto ad Aosta, so come è, tecnicamente e umanamente, e in due gare si è già confermato: non ha neppure giocato 180', ma ha già siglato due gol che hanno per altro dato punti alle bianche casacche".

Cosa dovranno fare, adesso, i club pericolanti per raddrizzare la stagione?

Più si avvicina la fine del torneo, più aumenta la necessità di fare punti, si va al sodo. Ora non è più un discorso di qualità, serve vincere, o almeno non perdere; il bel gioco può aspettare".