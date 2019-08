ESCLUSIVA TMW - Zichella: "La Juve U23 avrà un volto diverso: è carica"

© foto di Uff. Stampa Teramo

Ha preso il via, con la Coppa Italia, la nuova stagione calcistica, che ha visto la Serie C tra le immediate protagoniste.

Per un primo commento a caldo su questa ripresa, i microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato l'ex tecnico del Teramo, con un lungo passato nelle giovanili del Torino, Giovanni Zichella.

Ufficialmente al via la nuova stagione, Serie C e D in campo con la Coppa: qualcosa che l'ha colpita?

"Indubbiamente, in questo primo turno di Coppa Italia, ha fatto scalpore l'eliminazione della Robur Siena. Sono un po' puntiglioso, ma credo che quando si perde in casa 0-2 con due espulsi, qualcosa che non è andata ci sia, anche se comunque il Mantova ha fatto una gran partita e sono sicuro reciterà un ruolo di vertice in D. Per il resto niente grosse sorprese, lo sbalzo dalla D alla C si sente molto, per cui era normale vedere avanzare più formazioni professionistiche".

In campo anche la Coppa Italia Serie C.

"Probabilmente lo scorso campionato è stato preso con troppa leggerezza dalla Juventus U23, ma la squadra vista ieri credo approccerà in modo completamente diverso la Serie C, anche facendo tesoro della passata esperienza: è stata una grande squadra. Sono poi rimasto molto impressionato, positivamente, dalla Pianese, ha giocato bene, anche se devo riconoscere che non ho visto squadre imballate".

Si può quindi dire che è già calcio vero, e non calcio di agosto, per usare due definizioni che vanno tanto di moda?

"Effettivamente ho visto tante squadre già a posto anche a livello fisico, che è poi quello che conta in immediato, credo che solo sulla tattica si possa lavorare a lungo termine. Ritmo e intensità servono da subito, e trovo tante compagini già pronte per il campionato".

Campionato che, alla luce dell'ennesima sentenza, vedrà tra le partecipanti anche l'Audace Cerignola?

"Io sono nativo di Cerignola, sarei felice nel vedere la squadra tra i pro. E onestamente credo che la logica normale sia l'apertura al club, una C a 61 squadre insomma, una postilla non credo possa devastare un campionato: ci sarà un turno di riposo, più retrocessioni, e anche se questo può sembrare un discorso qualunquista, è la soluzione più logica, anche per mettere a tacere ogni chiacchiera e polemica. Inoltre, per quanto ho potuto vedere senza però conoscere le carte, l'Audace ha fatto tutto per bene, premiarla sarebbe giusto".

Non si rischia di dover ridisegnare la Serie C?

"No, spostamenti li eviterei. Sarebbe solo da aggiungere una squadra al Girone C. Che sarebbe poi una formazione che aumenterebbe il lustro del raggruppamento dove ci sono forti squadre come Teramo e Ternana, senza dimenticare Catania, Catanzaro e Bari".