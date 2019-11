Fonte: TuttoC.com

Simone Bernardini, dg del Fano, è intervenuto al termine della sconfitta interna con il Piacenza per discutere anche della posizione di Gaetano Fontana, allenatore della squadra marchigiana: "Come tutti abbiamo visto ha fatto delle cose molto positive per noi, perché per buona parte del campionato abbiamo offerto buone prestazioni. Chiaro che quando c'è un trend così negativo qualche analisi la dobbiamo fare.. In questo momento alla domanda rispondo di no, ma dobbiamo invertire questa tendenza".