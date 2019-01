Fano, Ferrante: "Cominciato l'anno nel migliore dei modi"

Fonte: TuttoC.com

Ha deciso la sfida del "Liberati", andando a realizzare un rigore pesantissimo in pieno recupero. Parliamo dell'attaccante del Fano, Alexis Ferrante. Queste le parole dell'ex Brescia così come raccolto da ternananews:

"Sono contento perché ci siamo applicati alla grande in campo; stiamo lavorando bene. Stiamo bene e siamo felici per i tre punti presi contro una squadra forte come la Ternana. L'anno è iniziato nel migliore dei modi; ma ora dobbiamo subito pensare alla partita di martedì".