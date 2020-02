vedi letture

FC Messina, per il ds Morello può arrivare il salto di categoria: Cesena e Viterbese interessate

Il futuro di Davide Morello, attuale direttore sportivo del FC Messina in Serie D, potrebbe esserci la Serie C. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com infatti il dirigente siciliano sarebbe finito nel mirino di due club della terza serie in ottica futura. Si tratta di Viterbese e Cesena che in estate potrebbero decidere di cambiare i rispettivi uomini mercato puntando sull'ex portiere.