In casa Fermana, dopo una nuova sconfitta maturata quest'oggi in campionato, sta traballando il posto di Flavio Destro come allenatore della prima squadra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, queste sono ore di riflessione interne al club: il posto di Destro in panchina non è più così solido, e nella giornata di domani andrà in scena un vertice societario che dovrebbe deciderne il futuro.