Fermana, caccia al bomber. Il Dg: "Non escludo possa arrivare dalla B"

"Il grosso è fatto": così, in estrema sintesi, ha parlato il Dg della Fermana Fabio Massimo Conti nei giorni scorsi. Ovvio riferimento al mercato, che chiuderà i battenti tra circa tre settimane. Il grosso è fatto, ma qualcosa manca, come implicitamente lascia intendere la frase, e quel che manca è l'attaccante: non supposizione, dichiarazione anche queste recenti.

Senza fretta, quindi, la Fermana completerà la rosa di mister Destro, ma probabilmente si cercherà di avere l'attaccante entro l'avvio di campionato.

Alla ricerca della punta - I nomi che sono rimbalzati dalla stampa fermana sono quelli di Leonardo Perez, Saveriano Infantino e Jefferson, tutti in uscita dai rispettivi club (Cosenza, Teramo e Monza). Difficile prevedere se chi poi vestirà la maglia gialloblù uscirà da questo trittico, ma di certo c'è che il club è alla ricerca di una punta naturale con una determinata e rilevante struttura fisica: il classico attaccante, insomma, la punta centrale.

Che possa poi far coppia con un ritrovato Cognigni.

Il Dg non si nasconde - Sufficientemente chiaro, Conti: "Attendiamo per l'altro attaccante. Non escludo che possa essere anche un nome in uscita dalla B che, chiuso nella sua squadra, vorrà andare a giocare. Prendere in prestito i surplus dalla B è più facile che barcamenarsi sul mercato della C". Occorre quindi attendere eventuali evoluzioni: perché non solo Perez è in uscita dalla B...