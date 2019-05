Il direttore generale della Fermana Fabio Massimo Conti ha parlato ai canali ufficiali del club del rinnovo di contratto, fino al 2021, con il tecnico Flavio Destro: “Abbiamo trovato un accordo in tempi molto rapidi e siamo contentissimi e convinti che questa scelta ci porterà risultati positivi come negli ultimi anni, anche se siamo consapevoli che la prossima Serie C sarà più dura visto chi sono le neopromosse e quelle retrocesse dalla Serie B, nonché le nuove regole che ampliano lo spazio per i giocatori esperti e diminuiscono a 6 gli under in prestito. Senza le liste bloccate chi avrà un budget maggiore potrà, giustamente, spendere di più rispetto a chi ha meno risorse che dovrà essere bravo a trovare i giocatori più bravi e funzionali. - continua Conti – Destro ci ha convinti con la sua serietà, una qualità che lo contraddistingue e per una società come la nostra è una peculiarità importante, e poi coi risultati che sono arrivati. Credo che sia stato fatto un grande lavoro e l’unico rammarico è per i tanti infortuni che abbiamo avuto, senza avremmo potuto chiudere in una posizione migliore”.