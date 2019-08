Si avvia verso il rush finale il mercato, con la Fermana ancora vigile sugli sviluppi. Dalle colonne del Corriere Adriatico, il Dg gialloblù Fabio Massimo Conti ha tracciato un breve bilancio su quelle che saranno le ultime due settimane di movimenti: "Qualche giocatore ha degli estimatori, se qualcuno va via ci può stare qualche entrata. Zerbo? E' un patrimonio importante, ha altri due anni di contratto, ha colpi da categoria superiore alla C che ha ritrovato lo scorso anno dopo un periodo personale difficile, ma ha bisogno di giocare con continuità. Qui sarebbe penalizzato dal modulo che il mister sta adottando, ma se dovesse restare con noi farà appieno la sua parte come nella scorsa stagione".