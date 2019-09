A commentare il mercato da poco concluso, in casa Fermana, è stato mister Flavio Destro, nella consueta conferenza stampa di inizio settimana: “Un allenatore deve avere la capacità di allenare i giocatori che ha a disposizione. All’allenatore spetta questo compito, ai direttori quello di spiegare i movimenti nel mercato. Molti attaccanti centrali? Un allenatore deve capire anche se nel corso del campionato c’è la possibilità di cambiare schema di gioco. Allenare tanti giocatori non è semplice, 30 giocatori sono abbastanza. Ogni settimana dovrò dire a cinque o sei giocatori di andare in tribuna. Durante l'anno scorso ci sono stati periodi di grandi infortuni, speriamo che non accadano anche quest’anno. I nuovi sono venuti con grande entusiasmo, sarà il campo e l’evolversi della stagione a dare il giudizio insindacabile”.