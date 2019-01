© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro dell’attaccante Arturo Lupoli, 23 presenze e tre gol in stagione con la Fermana, sembra essere in dubbio in questi ultimi giorni di mercato. Come rivela TuttoC.com ci sarebbero infatti stati dei contatti col Rieti e altri club di Serie C, ma il club non è convinto di privarsi del classe ‘87 in questo mercato invernale.