ufficiale Imperia, arriva l'ex Arsenal e Parma Arturo Lupoli

Continua il giro d’Italia di Arturo Lupoli ex stellina emersa nei settori giovanili di Parma e Arsenal con un passato in Serie A con la Fiorentina. L’attaccante, oggi 34enne, dopo aver vestito le maglie nel Belpaese Treviso, Ascoli, Grosseto, Varese, Frosinone, Pisa, Catania, SudTirol, Fermana, Virtus Verona, Montegiorgio è da ieri un nuovo calciatore dell’Imperia in Serie D.