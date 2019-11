© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

La Fermana potrebbe rinforzare la propria difesa con il terzino mancino Nicola Lancini, ex Brescia lo scorso anno alla Virtus Verona, che si allenerà per una settimana coi gialloblù.

“La Fermana comunica che il terzino sinistro Nicola Lancini, classe 1994 ex Virtus Verona e Brescia, - si legge in una nota ufficiale - per una settimana si allenerà con il gruppo gialloblù".