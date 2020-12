Ferraù: "Tacopina acquisterà il Catania e torneremo presto in A; tutti faremo la nostra parte"

Non è cosa nuova che l'ex patron del Venezia Joe Tacopina sia prossimo all'acquisto del Catania, ma a dare conferma di ciò, attraverso la propria pagina Facebook, è l'avvocato Giovanni Ferraù (presidente della Sigi): "Quanto parlare a sproposito, quante parole inutili e anche ingrate.

La matricola è salva, siamo quinti in classifica (senza penalizzazioni), abbiamo una progressione continua... ma non basta.

Le cucche malefiche sono sempre presenti, ad ogni occasione utile, liberano la loro frustrazione.

Fortunatamente ci sono gli ultras, ci sono i tifosi, ci sono “i sempre presenti”, in ogni posto... che grande benedizione.

Il resto rimarrà nel suo crogiolo di insoddisfazione perenne, marcirà nel suo inutile lamento.

Tacopina verrà a Catania, acquisterà il Calcio Catania e torneremo presto in serie A; tutti faremo la nostra parte.

La SIGI è piu compatta che mai, gli oracoli di sventura potranno guardare altrove per maledire altre avventure che non siano il Calcio Catania.

Sereni, l’abbiamo sempre detto, melior de cinere surgo!

Noi siamo il Calcio Catania, il resto è noia!!".