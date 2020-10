focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Tornaghi paratutto, Cisco a rompere gli equilibri

E' andata in archivio la 6^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Piacenza-Olbia 1-1

Albinoleffe-Renate 1-0

Alessandria-Grosseto 0-1

Livorno-Novara 2-3

Pontedera-Lecco 1-0

Carrarese-Pistoiese 2-0

Pro Sesto-Giana Erminio 1-0

Pro Vercelli-Juventus U23 1-0

Pro Patria-Lucchese 3-0

Como-Pergolettese 0-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-3:

Tornaghi (Olbia): nel punto conquistato al "Garilli" ha tanti meriti, soprattutto quando il Piacenza assedia l'area sarda per cercare il gol del vantaggio. Nella ripresa si contano almeno sei interventi prodigiosi.

Parisi (Livorno): nella ripresa cala, ma prima dà tutto quello che può. I due gol segnati, anche se sono solo un'illusione, nascono dai suoi assist, in più ci mette un palo e un gol annullato. Difensivamente, fa il suo.

Risaliti (Pontedera): ha il grande merito di rompere gli equilibri in una gara ben disputata da ambo le formazioni, che di fatto si equivalgono. Bene nella sua zona di competenza, interventi sempre precisi e puntuali, segna il gol che vale tre punti.

Agyei (Carrarese): è ormai a tuti gli effetti un difensore, ed è sempre più pulito negli interventi. Dalla sua parte non passa nulla, ha un ottimo senso della posizione unito a precisione: con giocate semplici fa ripartire sempre i suoi per azioni offensive.

Visconti (Piacenza): prova di spessore, tanto che l'Olbia, per cercare di bloccare gli emiliani, deve bloccare lui. Dalla sua parte nascono tutte le azioni pericolose, è letale quando scatta in avanti, e prende anche un palo che avrebbe potuto valere tre punti.

Kabashi (Renate): altra prova immensa del centrocampista, stavolta posizionato più centralmente. Sempre pericoloso, ha ottime intuizioni per il reparto avanzato, ma non lesina aiuto quando c'è da andare a coprire: da scuola calcio.

Marotta (Lecco): per il centrocampo bluceleste è sempre più una garanzia. Non sarà la sua prova migliore tra quelle giocate da inizio stagione, ma come sempre è ordinato, preciso ed estremamente funzionale alla squadra: ha visione di gioco e senso del collettivo.

Nicco (Pro Patria): sul velluto i bustocchi, che con la Lucchese non fanno affatto fatica. Però la prova dell'ex Piacenza è un concentrato di tecnica e precisione, ha in mano le redini del centrocampo e dirige tutto con maestria.

Rolando (Pro Vercelli): sempre imprevedibile, con i piedi è una delizia per gli occhi del pubblico. Si carica la squadra sulle spalle e inventa le giocate sempre più pericolose, ha in scacco la difesa della Juve U23, e sfiora il gol in più di una circostanza.

Cisco (Novara): quando per gli azzurri la gara pare quasi compromessa, ecco il subentrato a spaccare la partita. Ha le intuizioni vincenti, tra le quali quella del gol che decide una partita quasi vitale.

Moscati (Grosseto): il gol che cerca insistentemente, alla fine lo trova e vale tre punti. Si batte con ardore in ogni centimetro di campo, è sempre l'ultimo a mollare e ha ragione.