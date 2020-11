focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Curcio, un lusso per la categoria. Che golazo di Lescano

martedì 17 novembre 2020 07:05 Serie C

E’ andata in archivio l’11^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Perugia 0-0

Cesena-Ravenna 4-0

Fano-Legnago rinv.

Feralpisalò-Triestina 2-1

Fermana-Arezzo rinv.

Gubbio-Virtus Verona 1-1

Imolese-Sudtirol n.d.

Padova-Matelica 3-0

Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0

Mantova-Modena 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 4-3-3

Giacomel (V.Verona): nel finale è un duello personale con Saint Maza, le prende tutte e riesce a regalare un punto prezioso in trasferta alla sua squadra.

Favale (Cesena): Koffi e Ardizzone meritano la copertina di giornata, ma anche lui ha disputato una grande partita. Acquisito il vantaggio numerico, avanza il suo raggio d’azione e spinge con grandissima costanza e pericolosità.

Venturi (Carpi): tutti gli attaccanti del Perugia sono di categoria superiore, se la cava con disinvoltura senza commettere nemmeno un minimo errore

Angella (Perugia): ha calcato palcoscenici nettamente superiori e si vede, quando prende metri sulla corsia di competenza e punta l’uomo è quasi sempre imprendibile. Preciso anche nei cross, si sta rivelando una pedina fondamentale a prescindere dal modulo.

Curcio (Padova): si sta confermando un acquisto di livello, del resto un anno e mezzo fa faceva parte della rosa del Brescia in serie A. Contrariamente a quanto accadeva a Salerno, con Ventura che gli chiedeva principalmente di coprire, finalmente ha la possibilità di attaccare con continuità e di sfruttare le doti balistiche nel cross. Insostituibile.

Buglio (Padova): Nicastro e Germano confezionano il contropiede perfetto, è bravissimo a seguire l’azione e a depositare il pallone in fondo al sacco per il 3-0 che chiude la partita.

Angiulli (Sambenedettese): il suo lavoro tattico è encomiabile, riesce sempre a trovarsi al posto giusto al momento giusto.

Ardizzone (Cesena): sfrutta una giocata magistrale di Koffi per segnare il gol del 2-0, cala il poker con uno splendido sinistro che non lascia scampo al malcapitato Raspa.

Danti (V.Verona): Pittarello, con lucidità, gli serve un pallone arretrato quasi cadendo, lui è lesto ad indovinare l’angolino giusto per un gol rocambolesco, ma che è emblema di caparbietà e cattiveria agonistica.

Lescano (Sambendettese): non poteva scegliere un modo migliore per segnare il primo gol stagionale. Il classico “golazo” che avrebbe fatto il giro del web a livello internazionale se fosse stato siglato dai campioni della A. Meravigliosa la rovesciata con cui porta la Samb in vantaggio.

Scarasella (FeralpiSalò): sblocca subito il big match di giornata sfruttando un ottimo assist di Morosini. Nulla può Offredi nella circostanza.