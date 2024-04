Ufficiale Virtus Verona, rinnovo fino al 30 giugno 2027 per Marco Amadio

La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Marco Amadio fino al 30 giugno 2027.

Trevigiano, nato il 3 giugno 1999, a gennaio è tornato in rossoblù dopo aver disputato con il Renate la prima parte di stagione 2023/24. Centrocampista poliedrico cresciuto nei settori giovanili di Cremonese, Sassuolo e Como, dopo una stagione al Campodarsego, in Serie D, Amadio aveva vestito la maglia virtussina nel triennio 2020-2023, per un totale di 71 presenze e 2 reti, tra cui quella di apertura nell'importante vittoria di Trento nella scorsa stagione. In questa stagione, dopo aver disputato la prima ptrte di campionato con la maglia del Renare, Marco è tornato a vestire la divisa virtussina, scendendo in campo, ad oggi, in undici occasioni, sempre da titolare, esibendo le proprie qualità di calciatore dall'ottima tecnica e capace di farsi apprezzare in più posizioni.

La Virtus Verona e Marco proseguiranno il loro cammino insieme!