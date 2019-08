FOCUS TMW - Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una settimana al gong della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Andrea D'Errico - Dal Monza... al Monza Che avesse richieste era più che preventivabile, ma un'importante maglia come la 10, unita alle parole di Brocchi che continua a coccolarlo, lasciano presagire che un addio non ci sarà.

Pio Schiavi - Da svincolato all'Imolese Sembrava, nei mesi scorsi, promesso sposo del Gubbio, ma la trattativa è adesso saltata. Anche se il calciatore non rimarrà a lungo fermo: è pronto un contratto fino al 2020 con l'Imolese.

Andre Grammatica - Dalla SPAL alla Viterbese Dopo l'esperienza al settore giovanile estense, è pronto a tornare in prima squadra il direttore sportivo, che sarà il prossimo uomo mercato dei gialloblù.

Filippo Stevanin - Da svincolato alla Robur Siena Accordo di massima trovato su base annuale, ma non cc'è fretta per la firma, che comunque potrebbe anche arrivare in settimana. Qualora si muovesse qualcosa sul fronte uscite. E così dovrebbe essere...

Gianmarco Piccioni - Da svincolato al Carpi Ci sono stati passi avanti nella trattativa per portare l'attaccante classe '91 in biancorosso. Il giocatore dovrebbe firmare un biennale.

Tommaso Vitale - Dalla Ternana alla Viterbese Il portiere ha trovato l'accordo, con la formula del prestito, con la Viterbese. L’affare è stato concluso nella giornata di venerdì, e a breve sarà formalizzato dai due club.

Filippo Gilli – Dal Torino all'Alessandria IL 19enne esterno della Primavera granata è nel mirino dei grigi. Sul giocatore sembrava esserci anche l'Imolese, ma dovrebbe essere lui una delle tre pedine che andranno a completare la rosa dei piemontesi.

Luca Gemello - Dal Torino alla Fermana Da tempo il club sta inseguendo il giovane portiere, e adesso la telenovela dovrebbe essere giunta al termine. Anche perché il tempo stringe.

Biagio Morrone - Dalla Salernitana al Rieti Per maturare esperienza tra i pro, il giovane giocatore granata dovrebbe presto scendere in C, con Rieti che appare la soluzione più idonea.

Andrea Coda - Dal Benevento alla Reggiana Fuori dai progetti tecnici sanniti, il calciatore potrebbe nuovamente sposare la piazza della sua città. Certo, venendo incontro al club a livello economico: ma la pista è sufficientemente calda...