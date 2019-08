FOCUS TMW - Serie C, i dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Andrea Rosito

Quando manca poco meno di un mese alla chiusura del calciomercato in Serie C continuano le trattative e i rumors relativi alle 60 squadre al via del campionato. Questi i possibili 10 acquisti che potrebbero concludersi nella settimana che ha inizio oggi:

Domenico Mungo – Dal Cosenza al Teramo: Il futuro del centrocampista classe ‘93 sembra essere lontano da Cosenza nonostante un rinnovo firmato a gennaio. Chiuso dai tanti arrivi in mezzo al campo il duttile calciatore è infatti a un passo dall’accordarsi con il Teramo di Tedino con cui dovrebbe firmare un contratto per le prossime tre stagioni.

Andrea Saraniti - Dal Lecce al Monopoli: l'accordo tra il club biancoverde e l'attaccante c'è. Ma il Monopoli chiede una buonauscita congrua al Lecce per far fronte all'alto ingaggio del giocatore. Una richiesta che non dovrebbe rappresentare un ostacolo alla buona riuscita della trattativa.

Matteo Rubin - Da svincolato alla Reggina: L’esperto terzino, svincolato dopo l’esperienza a Foggia, è uno dei nomi più caldi della Serie C in virtù anche dalla sua grande esperienza. Il club calabrese sembra aver vinto la concorrenza del Monza e in questi giorni dovrebbe chiudere l’accordo.

Giacomo Tulli - Dal Trapani al Modena: i canarini vogliono potenziare ulteriormente il reparto offensivo e hanno messo nel mirino uno dei protagonisti della promozione in B dei granata. Per ora si tratta solo di contatti appena accennati, ma questa settimana potrebbe vedere l’accelerazione decisiva degli emiliani.

Francesco Stanco – da svincolato alla Feralpisalò: Dopo un’ottima stagione con la Sambenedettese, 12 reti in 30 gare, il centravanti è prossimo alla firma con il club del Garda con cui potrebbe firmare nelle prossime ore.

Alain Baclet - Dalla Reggina alla Virtus Francavilla: praticamente tutto fatto per far arrivare il francese alla corte di mister Trocini. Baclet si trasferirà in biancazzurro in prestito e già oggi potrebbe essere annunciato.

Francesco Cosenza - Dal Lecce al Teramo: ancora biancorossi protagonisti, stavolta per il reparto arretrato. L'esperto Cosenza è una prima scelta e anche in questo caso sembra manchino solo pochi dettagli per definire il trasferimento.

Angelo Casadei – dal Gozzano al Palermo: l’esperto portiere potrebbe essere uno dei primi colpi del club siciliano che ripartirà dalla Serie D. La società vuole recuperare il tempo perduto e si appresta in questa settimana ad accelerare i tempi e iniziare a regalare a mister Pergolizzi gli uomini per la prossima stagione.

Umberto Eusepi – dal Pisa all’Alessandria: il centravanti del Pisa sembra essere vicino all’addio al club toscano, che deve sfoltire la rosa, per tornare a calcare i campi di Serie C con l’Alessandria che sarebbe a un passo dalla chiusura mentre il Padova appare attardato.

Simone Masolo – Dalla Virtus Entella al Carpi: il portiere classe ‘96 dovrebbe andare a giocare con maggiore continuità in Serie C e potrebbe trovare nel Carpi la piazza giusta e gradita dove potersi giocare le proprie chance.