FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone A: doppietta di Eusepi e Ganz

Modulo 3-4-3

Nella foto Eusepi

Prosegue la marcia trionfale del Monza di mister Brocchi, separato dalla B soltanto da questioni matematiche. I biancorossi, grazie ad un gran primo tempo, espugnano anche Vercelli e allungano sulle inseguitrici che in realtà non ci sono. Il Novara, infatti, ha fermato il Pontedera sull’1-1, mentre il Renate ha perso per 2-0 a Como in virtù di due calci di rigore trasformati da Ganz. Crisi per la Pergolettese, a secco di vittorie dal 15 dicembre. Esordio amaro per Gregucci ad Alessandria: l’Olbia segna tre reti al Moccagatta e acuisce la crisi dei grigi nel giorno del novantaduesimo gol in carriera di Eusepi. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventitreesima giornata nel girone A:

Portiere

Marco Pissardo (Arezzo): una grande parata su Bortoluz inaugura il pomeriggio di festa degli amaranto toscani. Lascia il campo imbattuto e con un voto ampiamente sufficiente.

Difensori

Dario Toninelli (Como): il larerale lariano non tradisce le attese e, dopo il ballottaggio settimanale, conquista una maglia da titolare disputando una prova eccellente.

Simone Canestrelli (Albinoleffe): si libera sul secondo palo con un movimento quasi da attaccante, la sua conclusione non lascia scampo al portiere e consente di agguantare un clamoroso e insperato 2-2 in rimonta.

Giorgio Altare (Olbia): batte Valentini con una conclusione precisa da distanza ravvicinata riaprendo una partita che sembrava ormai chiusa. Fino a quel momento era stato il più lucido del pacchetto arretrato.

Centrocampisti

Fabio Foglia (Arezzo): trafigge Ghidotti con un calcio di punizione perfetto che si insacca all’angolino laddove nessun portiere sarebbe potuto arrivare. Valore aggiunto.

Marco Fossati (Monza): Iocolano inventa, Mota rifinisce e il centrocampista capitalizza con un movimento perfetto che spiazza i difensori della Pro Vercelli. Azione splendida per l’immediato 0-1.

Simone Muratore (Juventus23): fredda Tornaghi con una conclusione di rara precisione. Il suo tiro, nato da un doppio dribbling spettacolare quanto efficace, non è particolarmente potente ma si insacca a pelo d’erba senza che nessuno riesca ad intervenire.

Riccardo Colombo (Pro Patria): beffa Loria da posizione ravvicinata arpionando un pallone che stava per essere spazzato in fallo laterale, una lettura in anticipo che gli consente di anticipare il diretto marcatore e siglare l’ennesima rete stagionale.

Attaccanti

Jacopo Manconi (Giana Erminio): decide la partita con il Gozzano grazie ad una conclusione potentissima che quasi sfonda la traversa. Una gran giocata e tre punti che sanno d’ossigeno puro.

Umberto Eusepi (Alessandria): novantaduesimo gol in carriera e ottavo stagionale per un attaccante che mister Gregucci aveva chiesto anche in passato in altre piazze e che ora è destinato ad essere un titolare inamovibile. Di piede e di testa non perdona a prescindere.

Simone Ganz (Como): torna a ruggire con una doppietta, sebbene entrambe le marcature arrivino su calcio di rigore.

Allenatore

Marco Banchini (Como): la sua squadra, seppur di rigore, batte una matricola terribile come il Renate, e si posiziona meritatamente in zona playoff.