FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del girone C: decisiva la doppietta di Tulli

Nella foto Tulli

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Girone meridionale come sempre imprevedibile e ricco di sorprese. La Reggina, accompagnata da 1800 tifosi, vince sul campo della Vibonese grazie a un discusso calcio di rigore e lascia lo stadio sulle note di “Ce ne andiamo in serie B” che sanno tanto di liberazione per il popolo amaranto. Alle spalle non molla il Bari (2-0 in casa con il Francavilla, subito in gol il neo acquisto Ciofani), deludente 0-0 interno per la Ternana con la Sicula Leonzio anche in questo caso con tante polemiche arbitrali. Casertana in difficoltà: 1-1 casalingo col Picerno e fischi all’indirizzo di mister Ginestra e della squadra. Ottimo punto anche del Rieti a Potenza, è notte fonda per un Catania che, abbandonato dai tifosi, soccombe in casa col Monopoli in un clima spettrale e di rassegnazione. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventiquattresima giornata nel girone C:

Portiere

Enrico Guarna (Reggina): partita più insidiosa del previsto, quella con la Vibonese. Non deve compiere parate prodigiose e un paio di volte viene letteralmente graziato, ma non perde mai la bussola e resta concentrato per 90 minuti.

Difensori

Daniele Celiento (Catanzaro): il sigillo del leader difensivo che sfrutta l’ennesima grande giocata di Corapi per calare il poker e restituire il sorriso al popolo giallorosso.

Mariano Stendardo (Paganese): ancora una volta “the wall” disputa una prova ottima a cospetto di un attacco insidioso e rapido come quello della Cavese. Promosso. E non è una novità.

Matteo Ciofani (Bari): non poteva sognare un esordio migliore. La scelta di scendere di categoria dopo aver assaporato addirittura la A fa capire che ha voglia di rimettersi in discussione in una piazza che ha fame di vittoria. Ripaga l’accoglienza calorosa con il gol che permette di archiviare la pratica Francavilla.

Centrocampisti

Mirko Esposito (Rieti): gioca in posizione più arretrata rispetto alle uscite precedenti, a cospetto del Potenza bisogna anzitutto badare a non prenderle. E se la cava bene.

Nicolò Bianchi (Reggina): un calciatore di livello assoluto, forse poco “sponsorizzato” rispetto a quanto meriterebbe. Sempre al posto giusto al momento giusto, dimostra ancora una volta di essere un valore aggiunto.

Alessandro Di Paolantonio (Avellino): mister Capuano aveva “invocato” un rigore a favore dopo tanti episodi negativi, è stato accontentato. Penalty netto e ben trasformato.

Daniele Donnarumma (Monopoli): beffa Furlan facendo passare il pallone sotto le sue gambe, conclusione di rara precisione che consente di chiudere anzitempo il discorso e riprendere a volare in classifica.

Attaccanti

Giacomo Tulli (Catanzaro): approfitta di una corta respinta del portiere e di una marcatura troppo morbida del diretto avversario per archiviare la pratica Viterbese in largo anticipo. Il miglior modo per conquistare il pubblico è fare gol, ne segna 2 e si gode la standing ovation.

German Denis (Reggina): un calcio di rigore al 35’ del primo tempo gli permette di rimpinguare il bottino personale e di consegnare tre punti fondamentali agli amaranto dopo il calo delle settimane scorse.

Giuseppe Fella (Monopoli): e pensare che a metà estate era svincolato e giocava con la rappresentativa dei calciatori senza contratto dopo aver fatto sfracelli a Cava. Sblocca il match del Massimino con un movimento perfetto che pietrifica i centrali catanesi.

Allenatore

Gaetano Auteri (Catanzaro): sarà pur vero che la rosa è stata molto rinforzata a gennaio, ma il suo rientro in panchina coincide con una doppia convincente vittoria che rilancia le quotazioni in ottica playoff.