FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del girone A: decisiva una doppietta di Guidone

Modulo 4-3-3

Nella foto Guidone

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel segno del Monza. La capolista si sbarazza anche della Pro Patria, esulta per il gol del neo arrivato Mota Carvalho e si prepara a tagliare il traguardo della cadetteria battendo ogni record. Mister Brocchi, dunque, riassaporerà la cadetteria dopo l’esperienza con il Brescia che non si era conclusa benissimo. Alle spalle dei biancorossi il vuoto assoluto: il Pontedera perde contro un’ottima Carrarese, ne approfitta il Renate che prova a scalare posizioni. L’Alessandria risorge, lo fa senza l’esonerato Scazzola in panchina grazie ad una rete rocambolesca, quanto fortunosa e fondamentale siglata da Casarini. Spettacolare 2-2 tra Lecco ed Arezzo.Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo il recupero della ventisima giornata nel girone A:

Portiere

Alex Valentini (Alessandria): l’intervento più importante lo compie su Fedato, un miracolo che vale quanto il gol di Casarini e permette di blindare il prezioso successo in campo esterno.

Difensori

Marco Anghileri (Renate): quando il pareggio sembrava ormai il risultato definitivo ecco spuntare dal nulla il difensore di casa per un 2-1 fondamentale anche in virtù della sconfitta del Pontedera con la Carrarese.

Vincenzo Camilleri (Pistoiese): si iscrive a referto nella giornata dei difensori goleador, una grandissima soddisfazione per gli arancioni che espugnano il campo dell’Albinoleffe con una sua zampata degna di un attaccante di razza.

Federico Casarini (Alessandria): il suo tiro-cross si insacca direttamente all’incrocio dei pali. In teoria era un traversone per i compagni, ma la fortuna si volta dalla sua parte e gli permette di siglare il gol partita.

Franco Lepore (Monza): da una sua punizione maligna nasce il gol del 2-0 siglato da Mota Carvalho. Motorino inesauribile sulla corsia di competenza.

Centrocampisti

Marco Fossati (Monza): non lascia scampo a Tornaghi e segna un gol meraviglioso direttamente su calcio piazzato. Coronamento di una prestazione eccellente.

Riccardo Collodel (Novara): la sua conclusione dalla media distanza piega le mani al portiere Nocchi, un missile di rara potenza che avvia un secondo tempo ricco di gol e capovolgimenti di fronte.

Samuele Damiani (Carrarese): si piazza davanti la difesa e svolge perfettamente il compito assegnatogli dall’allenatore. Ci mette lo zampino in ogni ripartenza pericolosa creando superiorità numerica.

Attaccanti

Nicola Strambelli (Lecco): si temeva potesse essere la sfida tra Davide e Golia, ma il Lecco tiene testa al più quotato Arezzo soprattutto grazie ad un grande primo tempo. E’ lui a sbloccare lo 0-0, una rete bella e che permette ai padroni di casa di prendere coraggio e vincere ogni timore reverenziale.

Marco Guidone (Siena): non saranno i due gol più belli della sua carriera, ma contano tantissimo in ottica classifica. Si fa trovare pronto al posto giusto al momento giusto, approfittando anche della marcatura morbida dei calciatori dell’Olbia.

Ferdinando Del Sole (Juventus23): dalla Juve Stabia alla Juve B, in quella categoria laddove può fare la differenza in attesa di tornare in B più pronto e maturo. Trasforma con freddezza al 92’ il penalty del 2-2

Allenatore

Silvio Baldini (Carrarese): è il vero leader di questo progetto che punta senza mezzi termini al salto di categoria. Ad un certo punto della stagione si temeva il suo addio, alla lunga ha prevalso l’amore per la maglia che sta producendo risultati importanti per la seconda stagione di fila.