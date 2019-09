FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del girone C: eurogol di Russo della Ternana

Modulo 3-4-3

© foto di Federico Gaetano

Il girone più interessante ed equilibrato vede in chi lotterà per non retrocedere le protagoniste della seconda giornata. L’eurogol di Schiavino della Paganese, le super parate di Casadei e la rinascita di Tounkara rendono ancora più divertente il raggruppamento meridionale, impreziosito dalla presenza di una piazza storica e carica d’entusiasmo come quella di Terni. Per il Bari la conferma che ci sarà da soffrire e non basteranno i grandi nomi e i 20mila del San Nicola. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la seconda giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Angelo Casadei (Bisceglie): un muro, ormai da tempo uno dei portieri più interessanti della categoria. Se il Catanzaro non è riuscito a far meglio è quasi esclusivamente merito di un ragazzo pronto per il grande salto e che, per usare un termine “alla Capuano”, ha parato anche le pietre.

Difensori

Francesco Bertolo (Picerno): batte Pegorin sfruttando un clamoroso errore della retroguardia di casa, ha comunque il merito di crederci e di posizionarsi correttamente in area di rigore.

Michele Russo (Ternana): seconda rete consecutiva per il difensore rossoverde…e che gol! Recupera palla con un anticipo perentorio, salta un avversario e infila il pallone all’incrocio con un missile da 30 metri che fa impazzire il pubblico e permette di sbloccare una partita che era diventata più insidiosa del previsto.

Marco Schiavino (Paganese): il suo gol da centrocampo sta facendo il giro del web a livello nazionale, ha deciso addirittura di “esagerare” siglando una doppietta da fuoriclasse. Per la professionalità dimostrata negli anni e per attaccamento alla maglia meritava 90 minuti di gloria assoluta.

Centrocampisti

Dimitrios Sounas (Reggina): colpo di tacco di Reginaldo e tiro all’incrocio dei pali imprendibile per il portiere avversario. Primo gol con la maglia amaranto per l’ex Monopoli, perfettamente integratosi nel gioco di mister Toscano.

Tanasiy Kosovan (Picerno): schema da calcio d’angolo perfettamente riuscito. Mentre tutti aspettavano il classico cross al centro ecco un traversone arretrato che lo trova pronto a limite dell’area a scoccare un sinistro che non lascia scampo al portiere. Una prodezza di categoria superiore.

Matteo Rossetti (Avellino): tre punti che sanno di puro ossigeno dopo la brutta figura casalinga col Catania, è un suo gol a consentire agli irpini di espugnare il campo della Vibonese. Sta crescendo anche atleticamente, destinato ad essere un titolare inamovibile.

Aniello Salzano (Ternana): il Potenza crea più pericoli del previsto, è ben messo in campo e attua una tattica che non permette di trovare molti spazi. Le sue caratteristiche diventano fondamentali per recuperare palloni, guadagnare metri di campo e ricaricarsi nei momenti di difficoltà. Prova eccellente.

Attaccanti

Vincenzo Sarno (Catania): completa la rimonta sfruttando a dovere un errore clamoroso del portiere della Virtus Francavilla. Abile a svariare su tutto il fronte offensivo, non si contano gli uno contro uno vinti con disarmante facilità.

Luigi Castaldo (Casertana): una girata mozzafiato fa impazzire il Pinto, una conclusione talmente intelligente da non lasciare scampo a Borsellini che già in precedenza gli aveva negato per tre volte la gioia di un gol che ha assolutamente meritato.

Mamadou Tounkara (Viterbese): sta sfruttando nel migliore dei modi l’ultima occasione per diventare grande, lui che sembrava una promessa importantissima del vivaio della Lazio. Tutti si aspettavano le bocche di fuoco del forte attacco del Bari, è invece la giornata dell’ex Salernitana che gela il San Nicola con una pregevole doppietta.

Allenatore

Domenico Toscano (Reggina): prova autorevole contro Moriero e la sua Cavese. Cinque gol, potavano essere addirittura di più. Sta trasmettendo le sue motivazioni alla squadra, ha una gran voglia di vincere dopo annate in chiaroscuro.