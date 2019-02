FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. A: decimo gol stagionale per Martignago

Modulo 4-3-3

Nella foto Martignago

Gran colpo della Pro Vercelli, i piemontesi vanno a vincere sul campo della Carrarese, estromettendo i toscani dal discorso di vetta e guadagnando terreno sul Piacenza, che ha impattato in bianco con il Novara. Pesante successo in trasferta per l'Entella, contro la Pistoiese. In casa, successo per l'Albissola e Pro Patria. Pirotecnico pari toscano Arezzo-Siena, finito 3-3. La gara Cuneo – Lucchese, non disputata per neve, è stata rinviata al 20 febbraio. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiquattresima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Ermanno Fumagalli (Piacenza): la sua esperienza al servizio di una squadra che si aggrappa anche ai suoi guantoni per cullare il sogno promozione. Determinante il doppio intervento su Ronaldo e Bianchi.

Difensori

Andrea Boffelli (Pro Patria): sempre a suo agio nella difesa a tre, sbroglia diverse situazioni delicate sia nel primo che nel secondo tempo. Trova al minuto 63’ il guizzo vincente che permette ai suoi di battere nel posticipo la Juve B.

Luca Milesi (Pro Vercelli): non si esce indenni dal campo di Carrara contro un attacco di categoria superiore se la difesa non è in giornata di grazia. Lui la guida con disinvoltura e autorevolezza senza sbagliare un solo intervento.

Lorenzo Borri (Pontedera): la vittoria granata sfuma su rigore a 20 minuti dalla fine, ma nulla cancella la prova maiuscola di questo ragazzo che, per coronare una performance di altissimo livello in difesa, si toglie anche lo sfizio di timbrare il cartellino.

Pietro Visconti (Novara): dimostra di avere piedi buoni, non a caso la maggior parte delle azioni nascono dalla sua corsia di competenza. Ottima intesa con i compagni, propositivo anche oltre la metà campo.

Centrocampisti

Francesco Ardizzone (Entella): Crialese crossa, lui lascia sul posto il difensore e trafigge l’incolpevole Meli con un perfetto colpo di testa. Da un pallone recuperato caparbiamente nasce l’azione dello 0-2 di Mancosu.

Stefano Guberti (Siena): il pazzo derby di Arezzo vede nell’ex Perugia uno dei protagonisti principali. Non era facile, entrando a freddo, segnare due rigori in prossimità del triplice fischio. L'esperto centrocampista senese ha il merito di restare lucido e battere Pelagotti. Zampino anche sulla rete dell’incredibile 3-3.

Ivan Varone (Carrarese): la sconfitta non cancella una prova autorevole, una sorta di “tuttocampista” che corre, lotta, ci prova dalla distanza e ogni tanto inventa assist per i compagni. In sala stampa ha parlato da leader ricaricando ambiente e compagni.

Attaccanti

Riccardo Martignago (Albissola): completa la rimonta con il decimo centro stagionale al 45’, un gol determinante per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Nella ripresa fa reparto da solo favorendo gli inserimenti degli esterni con un lavoro preziosissimo.

Claudio Morra (Pro Vercelli): beffa Alari saltandolo con un pregevole pallonetto capendo in anticipo che avrebbe sbagliato l’intervento in anticipo. Solo davanti a Borra non fallisce e regala tre punti di platino ai piemontesi.

Massimiliano Pesenti (Pisa): non si fa condizionare dai fischi e trasforma con freddezza il rigore del provvisorio vantaggio. Nell’azione decisiva era stato geniale con un “velo” smarcante per l’accorrente Birindelli. Ci prova fino alla fine e sfiora anche il raddoppio con una conclusione dal limite a lato di poco.

Allenatore

Claudio Bellucci (Albissola): finisse oggi il campionato, la sua squadra potrebbe festeggiare il raggiungimento di un traguardo storico. Il gruppo cresce settimana dopo settimana, si vede la mano del mister.